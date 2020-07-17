CHP'nin 'Serik'teki 500 bin liralık rüşvet iddiası araştırılsın' teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek’in Serik Belediyesi’ndeki '500 bin liralık rüşvet' iddiasının araştırılması için Meclis’e verdiği önerge AK Partili ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi. CHP’li Zeybek, “2013 yılında dört bakanın rüşvet olayı meşrulaştırıldı, şimdi de iki bakanın bildiği rüşvet olayı meşrulaştırılmaya çalışılıyor” dedi.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Serik Belediyesi’nde “500 bin liralık” rüşvet iddiasının araştırılması için Meclis’e önerge verdi. Önerge AK Partili ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.

İki Bakanının bilgisinin olduğu Serik Belediyesi'nde yaşanan 500 bin TL'lik rüşvet skandalının araştırılmasına dair verdiğimiz önergemiz AKP tarafından reddedilmiştir. Rüşveti araştırmak, soruşturmak yasak, rüşveti gizlemek serbest. #500BinRüşvetiKimYedi https://t.co/UuLuHXf01S — Rafet Zeybek (@rafet_zeybek) July 16, 2020

​Önergeyle ilgili Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Zeybek ise ‘olayın örtbas edilmeye çalışıldığını’ belirterek, “2 ay 11 gün olmuş hiçbir yetkili açıklamada bulunmuyor. Herkes suspus, ama ortada bir gerçek var ki, Serik Belediyesi 500 bin liralık bir rüşvet almış” dedi.

Bakanların isimlerinin de olaya karıştığını ifade eden Zeybek, 2013 yılında 4 bakan hakkında gelen fezlekeleri de hatırlatarak, şunları söyledi:

“Özellikle Dışişleri Bakanı ve Turizm Bakanı’na çağrıda bulunuyorum bu rüşveti alan kişiyi derhal açıklayın, yoksa bu rüşvet suçunun ortağı olursunuz, rüşveti gizlemek kamu görevlisi için suçtur. Kamu görevlisi resen soruşturulması gereken bir suçu tespit edip bildirmiyorsa suç işliyor demektir. Bunu bugün örtbas etmeye çalışanlar suç işliyorlar. Buna meclisin izin vermemesi gerekiyor. 2013 yılında dört bakanın rüşvet olayı meşrulaştırıldı, şimdi de iki bakanın bildiği rüşvet olayı meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bu ülkede birazcık adalet dağıtalım, yargıyı işletelim.”