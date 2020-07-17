5 yıldır kira ödemediği evden çıkarıldı, polisleri 'Sizi yaralarım' diye tehdit etti

Bursa'da Hasan S., 5 yıldır kirasını ödemediği evden polis tarafından çıkarıldı. Evden çıkmamak için direnen Hasan S., polislere, "Sizi yaralarım" dedi.

5 yıl önce babası ile Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Hocahasan mahallesinde bir evi kiraladı. 3 ay sonra babası vefat etti. Evde tek başına yaşamaya başlayan Hasan S., kira ödemedi. Yaklaşık 5 yıl boyunca kirasını alamayan ev sahibi Yusuf Y. da geçen yıl, tahliye davası açtı. Mahkeme Yusuf Y.'i haklı bularak, mart ayında Hasan S.’nin evden tahliye edilmesine karar verdi.

Hasan S. ise kendisine tebliğ edilen karara rağmen evde oturmaya devam etti. Bunun üzerine ev sahibi Yusuf Y., icra memurlarıyla birlikte Hasan S.’nin kapısına dayandı. Ancak Hasan S.’, kapıyı açmayarak, kimseyi içeri almadı. Bunun üzerine polisten yardım istendi. Polis memurlarına da kapı açılmayınca, adrese çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.

Hasan S., "Sizi yaralarım" diyerek tehdit ettiği polisler tarafından zorla evden çıkarıldı. Evinin baba yadigarı olduğunu savunan Hasan S. evden çıkarıldıktan sonra içeri giren icra memurlarından bütün şahsi eşyalarının kendisine teslim edilmesini istedi.

Hasan S., polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, icra memurları evin boşaltılması için çalışmalara başladı.