Ayasofya için 24 Temmuz programı belli oldu: İçeride 500 kişiyle namaz kılınacak

İbadete açılması kararlaştırılan ve yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya'da 24 Temmuz için hazırlanan program belli oldu.

TRT Haber'in aktardığı habere göre Ayasofya Camii içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde 500 kişi namaz kılacak. Sultanahmet Meydanı'nda ise toplu namaz kılınacak. İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.