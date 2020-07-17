Koronavirüs tedavisi gören AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu yoğun bakıma alındı

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, haziran ayında koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi görmeye başlayan Akbaşoğlu, nefes alma probleminden dolayı durumunun ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

Meclis'te ise toplam koronavirüs vaka sayısı da 37'ye ulaştı. Bu kişilerden 20'si tedavi görerek taburcu edildi.

Milletvekilleri korkuyor

Özellikle Akbaşoğlu'nun tedavi sürecinin sıkıntılı geçmesi nedeniyle milletvekillerinin bir an önce Meclis'in tatile girmesini istediği bu nedenle bazı yasa tekliflerinin görüşmelerinin ekim ayına bırakıldığı da belirtildi.

AK Parti yöneticileri, bazı tekliflerin gündeme alınmamasının gerekçesi olarak, "Bazı milletvekillerimizin tedavi sürecinin ağır geçmesi nedeniyle tablo milletvekillerimiz ürkütüyor. O nedenle bir an önce tatile girmesini istiyorlar" açıklaması yapıyor.