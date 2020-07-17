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    İBB Meclisi'nden Ayasofya kararı

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Meclisi, Ayasofya'nın Müze fonksiyonunu değiştirerek planlara 'Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi' olarak değiştirilmesi kararı aldı. Karar oy birliği ile alındı. Ayrıca, oylama öncesinde parti grupları arasında gerginlik yaşandı.

    İBB Meclisi'nin Temmuz ayının 4'üncü birleşimi, pandemi kuralları çerçevesinde Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

    Meclisin 13 Temmuz Pazartesi gününde gerçekleştirilen birinci oturumunda, AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerinin, Ayasofya'nın planlarının 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirilmesinin gündeme eklenme talebi oy birliği ile kabul edilmişti. Teklif ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, 1/5 bin ölçekli Fatih (Tarihi Yarımada) 1'inci Derece Arkeolojik, Kentsel Arkeolojik, Kentsel Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'ndaki "Ayasofya Cami-Müze" fonksiyonunun iptal edilerek "İbadet alanı (Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi)" fonksiyonu verilmesi uygun bulundu. 1/1000 ölçekli plandaki "Ayasofya Camii-Müze" fonksiyonu da iptal edilerek yerine "Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi" fonksiyonu getirildi. Bugün gerçekleştirilen oturumda görüşülen değişiklik teklifi oy birliği ile kabul edildi.

    'İstanbul adına teşekkür ediyorum'

    Karar sonrası konuşan İBB Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "AK Parti ve MHP Meclis Üyeleri tarafından teklif edilen, CHP ile İyi Parti Meclis Üyeleri tarafından ve Ak Parti ve MHP Meclis Üyeleri tarından onanan Ayasofya'nın plan tadilatı için, Ayasofya'nın geçmiş planında yer alan Ayasofya Cami-Müze ibaresinin, müze ibaresinin çıkartılarak Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi olarak değiştirilmesinde oy veren İyi Parti Meclis üyesi arkadaşlarıma, MHP, CHP ve Ak Parti Meclis üyesi arkadaşlarıma tarih adına, milletimiz adına ve İstanbul adına teşekkür ediyorum" dedi. 

    İBB Meclisi'nde CHP adına konuşan CHP'li Meclis Üyesi Sedat Özkan ise, "139 No'lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu hakkında söz almış bulunmaktayım. Söz konusu komisyon raporu Ayasofya Camii hakkındadır. 139 No'lu rapordaki gündem de yine Pazartesi günü AK Parti ve MHP grubunda ki meclis üyeleri ve grup başkanvekillerinin yazılı önergesi ile gündeme alınmıştı. Biz özellikle Ayasofya Camii'nin gündemde olması, konunun hassasiyeti nedeniyle siyasete mâl edilmemesi CHP'nin farklı bir algı içerisinde oluşturulmaması gerektiği düşüncesiyle önergenin meclis gündemine alınıp ilgili komisyona havalesine oy vermiştik. Farklı bir algı yaratılmaması adına hassasiyetimizi bu şekilde bilinmesi için söz aldım" dedi.

    'İp bazen insanın boğazına dolanır'

    Ayrıca, Sözcü'den Özlem Güveli'nin haberine göre, İYİ Parti Grup Başkanvekili konuyla ilgili söz aldı ve oturum sırasında yapılan konuşmalarda partilerinin 'ip' olarak kısaltılmasına tepki gösterdi.

    Özkan “Grup başkan vekilleri ile nezaket konusunda anlaşma yaptık. Biz AK Parti'ye asla AKP demeyeceğiz. İp bazen insanın boğazına dolanır” dedi.

    AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da Özkan'ın bu ifadesine tepki göstererek “Örtülü bir tehdit mi var? İp şunu yapar falan. Biz kefenimizi sırtımıza giydik geldik. Bunu 15 Temmuz'da gösterdik. Göğsümüzü gerdik aslanlar gibi mücadele ettik” dedi.  Gökküş ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek “Belediye başkanının evine gidip bacak bacak üstüne atıp izlediler” dedi.

    'Yüreğiniz varsa gelin bir araştırma komisyonu kuralım'

    CHP'li Meclis Üyesi Fahrettin Kayhan da kullanılan üsluba tepki göstererek AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun dün İYİ Partililerin Fetullah Gülen'i övdüğü tweetinin yazılı olduğu pankartlar açılması üzerine yaptığı “Eğer o arkadaşın yüreği yetiyorsa genel başkanının konuşmalarını getirsin. Eğer yüreği yetiyorsa İBB başkanının konuşmalarını getirsin” sözlerine atıf yaptı.

    Kayhan, “Sizin Başbakanınız neredeydi? Yüreğiniz varsa gelin bir araştırma komisyonu kuralım. 2004'ten 2020'ye kadar hangi cemaata, hangi vakfa İstanbul'un arsalarını parsel parsel vermişler araştıralım. AKP ne oy kullanmış CHP ne oy kullanmış bakalım.  Tek tek araştıralım yüreğiniz yetiyorsa. Göksu'nun yüreği yetiyorsa, AKP'lilerin yüreği yetiyorsa… Araç için, işten atılanlar için komisyon kuruyorlar. Böyle ucuz kahramanlık yok” dedi.

    Bu sözler üzerine tansiyon yükseldi.  Meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüyüp kolonya şişesi ve su bardağı attı. Meclis 2. Başkanvekili Kalaycı oturuma 10 dakika ara verdi.

    Etiketler:
    Ayasofya Müzesi, Ayasofya Camii, İYİ Parti, CHP, AK Parti, Ayasofya, İBB Meclisi, İBB
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