Alaçatı'da yangın

Çeşme'nin turistik mahallesi Alaçatı port yolu üzerindeki otluk ve makilik alanda, saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler orman ekiplerine haber verdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter havadan, 6 arazöz ise karadan yangına müdahale etmeye başladı. Yangına müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

Yangın kısmen kontrol altında

İzmir'in Çeşme ilçesinin turistik mahallesi Alaçatı'da, otluk ve makilik alanda çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

İzmir Alaçatı'da otluk ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Detayları @trthaber muhabiri Cihat Sönmez aktardı. pic.twitter.com/ctvmEbHvms — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 17, 2020

​Bakan Pakdemirli: İzmir Alaçatı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Alaçatı'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, saat 16.45'te İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı bölgesindeki kırsal alanda başlayan yangına 16.55'te ilk müdahalenin yapıldığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, "Yangına 10 arazöz, 2 helikopter, 1 uçak ve 1 dozerle müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.