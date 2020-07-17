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    Özer Arkun

    Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Rubato solisti Arkun: 'Yumruk yemiş olsa daha fazla morluk olması gerekirdi'

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    Kız arkadaşı B.Y.'nin darp edildiğine yönelik şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma başlatılan RUBATO'nun solisti Özer Arkun, poliste verdiği ifadede "Göz kapaklarının ve gözaltı torbalarının mor olmasının nedeni istem dışı elimin çarpmasıdır. Yumruk yemiş olsaydı çok fazla morluk ve çürükler ile şişlik olması gerekirdi" dedi.

    Kız arkadaşı B.Y.'nin darp edildiğine yönelik şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma başlatılan RUBATO'nun solisti Özer Arkun, ifade verdi.  

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'Tehdit', 'Yaralama', 'Hürriyeti tahdit', 'Cinsel saldırı' suçlarından hakkında başlattığı soruşturma kapsamında polise ifade veren Özer Arkun, şikayetçi B.Y. ile bir yılı aşkın süredir ciddi birliktelik yaşadığını söyledi. 

    'Elim kontrol dışı burun kısmına çarptı'

    İfadesinde B.Y.'nin aşırı kıskanç olduğunu, bu nedenle birçok kez tartışma yaşadıklarını söyleyen Arkun, olay günü de bu nedenle tartıştıklarını belirterek, "Çocuklarıma ve bana hakaretlerde bulunarak üzerime saldırdı. Tartışmanın uzamaması için bende evden çıkmak istedim. Gitmeme engel olup hakaretlerde bulundu. Kollarından ve bileklerinden tutmaya çalışırken bir anda elim kontrol dışı suratına, burun kısmına çarptı. Dengesini kaybederek yere düştü. Burnunu tutarak kendisini yatağın üstüne attı. Bende hemen kendisini kaldırdım. Burnundan kan damlamaya başlamıştı. Kesinlikle kasıtlı olarak kendisine vurmadım" dedi. 

    'Kesinlikle şiddet uygulamadım'

    B.Y.'nin göz altları ve göz kapaklarında morarma gördüğünü söyleyen Arkun, "Kontrol ve tedavi amaçlı hastaneye gittik. Doktora merdivenden düştüğünü söylemiş. Bana, polise ifade verip uğraşmamak için böyle söylediğini söyledi. Ben kendisine 'Şikayet etmezsen seni hastaneye götürürüm' demedim. Tehdit etmedim. Kolunu kıvırarak suratına defalarca yumruk attığım iddiası tamamen uydurmadır. Kolundaki ağrının sebebi elinin üzerine düşmesi. Kendisine kesinlikle şiddet uygulamadım" diye konuştu.

    'İntikam hissiyle yapılmış asılsız suçlamalar'

    Arkun, "Göz kapaklarının ve gözaltı torbalarının mor olmasının nedeni istem dışı elimin çarpmasıdır. Yumruk yemiş olsaydı çok fazla morluk ve çürükler ile şişlik olması gerekirdi. Birkaç gün içinde bu morluklar geçmiş ve iyileşmiştir. Kendisini kilitlediğim, gitmesine izin vermediğim iddiası asılsızdır. Olay günü ve olay sonrası dışarı çıkmış, tekrar bulunduğumuz konuta dönmüştür. Kendisine cinsel saldırıda bulunduğum iddiası asılsız olup iftiradan ibarettir. Olay sonrasında göndermiş olduğu mesajlarda, 'aşkım, canım' gibi ifadeler bulunması, böyle bir durumun yaşanmadığını açık ve net göstermektedir. Söz konusu iddiaların tümü asılsız, kurgu ve gerçek dışıdır. Tamamen beni korkutma, evliliğe giden birlikteliğin sonlanması ve işten ayrılması nedeniyle uğradığı mağduriyetten beni sorumlu tutmasından kaynaklı intikam hissiyle yapılmış asılsız suçlamalardır. Ben kendisine şiddet uygulasam videoları çekmesine müsaade etmezdim" dedi.

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