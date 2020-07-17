Düğüne katılan davetlilerden 19'unun koronavirüs testi pozitif çıktı

Malatya’da da bir düğüne katılan davetlilerden 19’unda koronavirüs tespit edilince, sosyal medya hesabından açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları uyardı.

Baruş, mesajında, “İlimizde bir düğüne katılanlar arasında 19 pozitif vaka tespit edildi. Özellikle düğün ve cenaze gibi toplu bulunulan alanlarda uzun süre kalmamaya dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik çok önemli” diyerek kurallara rivayet edilmesini istedi.