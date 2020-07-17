Mansur Yavaş, belediyeye işçi alımlarında referans olanları açıkladı

Yavaş, belediye meclisi toplantısında işe alımların konuşulduğu sırada, geçmiş dönemden 'torpille' belediyeye işçi soktuğunu iddia ettiği kişilerin listesini paylaştı.

Mansur Yavaş, belediyeye işçi alımlarında referans olanları dev ekranda açıkladı: 'Bunlar sözleşmeli ve normal işçi, kimlerin torpiliyle işe girdiklerini göreceksiniz' https://t.co/DoFIidjmLV pic.twitter.com/h1hu4Uf22f — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 17, 2020

Yavaş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İsim göreceksiniz ama kötü niyetle söylemiyorum, belki bazılarınızın da ismi çıkacak. Burada ismini gördüklerinizin hepsi çalışıyor şu anda. Bunlar sözleşmeli ve normal işçi, kimlerin torpiliyle işe girdiklerini göreceksiniz, bir şekilde defter bizim elimizde kaldı."