Demirtaş: Unutmamalıyız ki bu iktidar gidicidir, bırakın yandaşlar ana barodan ayrılsın ve marjinalleşsinler

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, 'çoklu baro' tartışmaları sürüyor.

Gazeteci Banu Güven'in DW'de yayınlanan haberine göre, HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'çoklu baro' tartışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Unutmamalıyız ki bu iktidar gidicidir, bırakın yandaşlar ana barodan ayrılsın ve marjinalleşsinler" ifadelerini kullandı.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde yatan Demirtaş’a avukatı üzerinden yönelttiği soruları yanıtlayan Güven'in haberine göre, HDP Eski Eş Genel Başkanı'nın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

- İktidarın yasama, yürütme ve yargıyı tek elde toplaması, ve hatta tek kişide birleştirmesi otoriter rejimlerin devamı için yeterli değildir. Bunun yanında medya, sivil toplum, sendikalar, sosyal medya platformları, meslek örgütleri gibi yapıları da tümüyle denetim altına alması gerekir. Aksi takdirde otoriter rejim varlığını sürdüremez ve seçimlerde etkili olamaz. Baro düzenlemesi bu açıdan hem yargıyı kontrol altına almak hem de bir sivil toplum ve meslek örgütü olan baroların toplum adına dile getirdikleri itirazları susturmak amaçlıdır. Ancak avukatlar ve barolar direnmeye devam ettiği müddetçe, bu değişikliğin fiiliyatta pek karşılığı olmayacaktır.

'Seçim güvenliğine tehdit'

- Bu konuda dikkat edilmesi gerekli başka bir husus da şu: Önümüzdeki seçimlerde seçim güvenliği açısından baroların sandıklara ve il ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları avukat görevlendirmelerini kontrol etmeye çalışabilirler. Barolarda kontrolü sağlayarak 'yandaş avukatlar' dışındaki avukatların oy kullanma ve sayım esnasında sandık başında bulunmasını engellemeye çalışabilirler.

'Bırakın, yandaşlar ayrılsın, siz kalın'

- Fakat hepimiz unutmamalıyız ki bu iktidar gidicidir ve bu ucube baro yasası da AKP sonrasında mutlaka değiştirilecektir. Eminim ki nispi temsil de dikkate alınarak, avukatların sorunlarını da ِönceleyen yeni bir yasa çıkarılacaktır. Bir avukat olarak benim kişisel görüşüm, hiçbir avukatın kendi barosunu terk etmemesi, yeni barolar kurulması konusunda arayışa girilmemesi yönündedir. Bırakın, yandaşlar ana barodan ayrılsın ve marjinalleşsinler.