HDP'li Tuma Çelik partisinden istifa etti: 'Bir kadın bana yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladı'

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisinden istifa etti. Bir kadının kendisine yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladığını iddia eden Çelik, "Partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suistimal edilmemesi için HDP’den istifa etme kararını aldım" dedi

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuma Çelik'in istifa mektubunun partiye ulaştığı bildirildi. Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Çelik, istifa mektubunda TBMM bünyesinde ve halk içerisinde yaptığı çalışmaların bazı çevreleri rahatsız ettiğini, şahsına yönelik değişik biçimde ve farklı boyutta iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildiğini iddia etti.

Bunun yanında bir kadının kendisine yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladığını öne süren Çelik, partisinin konuyu araştırmak için kadınla ve kendisiyle defalarca görüştüğünü kaydetti.

Çelik'in mektubunun tamamı şöyle:

“TBMM bünyesinde ve halk içerisinde yaptığım çalışmalar bazı çevreleri rahatsız etmiş olacak ki, değişik biçimde ve farklı boyutta kişiliğime karşı iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildi. Bunun yanında bir kadın bana yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladı.

Söz konusu kadın yaptığı bu iftiraları partime ve daha birçok yere taşıdı. Partim bu konuyu araştırmak için kadınla ve benimle defalarca görüştü.

Olayın üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra kadın bu sefer farklı bir senaryo ile savcılığa şikayette bulundu. Kesinlikle iftiraya dayalı bu şikâyet üzerine savcılığın hakkımda hazırladığı fezleke TBMM ulaşması sonrasında ve hiç zaman kaybedilmeden ilgili komisyonun 22.07.2020 tarihli toplantısının gündemine alındı.

Yüzlerce fezlekenin bekletildiği komisyonda siyasi saiklerle gündeme alınmış olması anlatılanların yalan olduğu gerçeğini değiştirmez. Ortaya çıkan bu gelişmelerden sonra, olayın siyasi bir kumpasa dönüşeceği bilinciyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacını duydum. Bu nedenle, partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suistimal edilmemesi için partim HDP’den istifa etme kararını aldım.

Bilinmelidir ki gerçekle alakası olmayan bu iddia üzerine açılan soruşturma dosyasından adil bir yargılama olması durumunda kesinlikle beraat edeceğime inanıyorum.”