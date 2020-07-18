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    Ölmeden önce katilinin adını söylemiş

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    Manisa'da temizlik görevlisi olarak çalıştığı lüks rezidansta Mustafa Ünalan tarafından bıçaklanıp, yaralı halde alıkoyulan Gönül Özcan'ın ölmeden önce polise, şüphelinin adını verdiği ortaya çıktı.

    Geçen yıl 7 Aralık sabahı saat 08:00 sıralarında 112 Acil'i arayan Mustafa Ünalan, çalıştığı rezidansta kavga çıktığını ve eşi ile yaralandıklarını bildirdi. 75. Yıl Mahallesi Vali Azizbey Caddesi'ndeki rezidansa gelen Manisa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 13 numaralı dairenin kapısı önünde Mustafa Ünalan'ı içerideki çekyatta da Gönül Özcan'ı yaralı buldu.

    Ünalan, polislere, gece yarısı gelen 3 kişinin kendisi ile Gönül Özcan'ı bıçaklayıp, kaçtığını anlattı. Yaralılar, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Ünalan, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Ardından da sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Hastanede tedaviye alınan Gönül Özcan ise, polise ifade verdikten saatler sonra iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi Özcan'ın ölmeden önce verdiği ifadesinde, 10 yıl evli kaldığı eşinden 15 yıl önce boşandığını belirterek şunları söyledi:

    "Eşimden boşandıktan sonra çocuklarımla Yunusemre ilçesindeki ağabeyimin yanına yerleştim. Bankadan daha önce çektiğim 30 bin liralık kredi nedeniyle borcum vardı. Ödeyebilmek için restoranlar ve çeşitli işletmelerde bulaşıkçı ve temizlikçi olarak çalışmaya başladım. Çalıştığım bu restoranlardan birinin işletmecisi olan Mustafa Ünalan'la yaklaşık 2 aylık birlikteliğimiz oldu. İlk zamanlar ciddi bir beraberlik olacağını sandım. Ancak kendisini tanıdıktan sonra ayrılmaya karar verdim. Mustafa Ünalan, gece yarısı çalıştığım rezidansa geldi.

    Kendisinden ayrılmak istediğimi söyleyince, 'Beni terk edemezsin. Buna izin vermem. Seni de kendimi de öldürürüm' dedi. Tartışma çıktı. Odadaki meyve bıçağı ile önce kendini ardından da beni bıçaklamaya başladı. Bıçağı elinden bırakmasını fırsat bilip, pencereden dışarı attım. 'Mustafa'ya hastaneye gidelim' dedim. Ancak 'Buradan çıkamayacaksın, burada öleceğiz' diye karşılık verdi. Sabaha kadar ikna etmeye çalıştım. Mustafa'yı, senden şikayetçi olmayacağım, başkası yaptı diyeceğim' diyerek ikna etmeye çalıştım. En sonunda saat 08.00 gibi 112'yi aradı."

    Kadının ölmeden önce kendisini bıçaklayan kişi olarak adını verdiği Mustafa Ünalan hakkında 'kasten öldürmek' suçundan müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan da 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın görülmesine önümüzdeki aylarda başlanacak.

    Gönül Özcan'ın yengesi Nurcan Özcan, Mustafa Ünalan'a en ağır cezanın verilmesini istedi. Yenge Özcan, "Görümcemin bir restoranda çalışırken Mustafa Ünalan'la tanıştığını öğrendik. O iş yerinde yaklaşık 2 ay kadar çalışmıştı. Sonra eskiden de çalıştığı rezidansta temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Kızıyla bir gün çalıştığı iş yerine gittik. Ben dışarıda bekledim, kızı içeri girdiğinde annesinin gözünün morarmış olduğunu görmüş. Kızından, dayak yediğini kimseye söylememesini istemiş. Kızı, annesi öldükten sonra bize anlattı. Olay günü de Mustafa Ünalan görümcemin çalıştığı iş yerine gitmiş. İlk önce görümcemi bıçaklamış, sonra da kendisini bıçaklamış. Olaya başkası yaptı görünümü vermek istemiş. Görümcemin çocuğu var, onlar bize emanet. Ancak annesinin yerini dolduramayız. Türk adaletine güveniyorum. Umuyorum ki sanığa en ağır ceza verilecektir" dedi.

    Etiketler:
    Ölüm, Katil, Manisa, Kadın cinayeti
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