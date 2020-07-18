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    Maçka Parkı'ndaki kırık cam şişesiyle saldırıda 15 yıla kadar hapis istemi

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    Türkiye
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    Maçka Parkı'nda bir psikiyatri asistanına kırık cam şişesiyle saldırarak ağır yaralayan Emrah Danışman hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Emrah Danışman hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

    Olay, 11 Haziran 2020'de Maçka Demokrasi Parkı İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi çıkış kapısında meydana gelmişti. Bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler, iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına doğru yürürken, şüpheli Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartışmıştı.

    Tartışma sırasında şüpheli Emrah Danışman, elindeki bira şişesini kırdıktan sonra Dönmezler'in boğazını kesmişti. Şüpheli kaçarken, boğazı kesilen Süleyman Dönmezler meslektaşlarının müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. 32 yaşındaki şüpheli Emrah Danışman Eyüpsultan'da polis tarafından yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Emrah Danışman, 12 Haziran'da tutuklanmıştı.

    Ağır ceza mahkemesinde yargılanacak

    Şüpheli Emrah Danışman hakkındaki soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, soruşturmayı tamamladı. Savcılık, şüpheli Emrah Danışman'ın elindeki bira şişesiyle Süleyman Dönmezler'i öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Danışman, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

    Etiketler:
    Hapis, Saldırı, Kırık, Maçka Parkı
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