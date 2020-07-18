Bağcılar'daki silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti

Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı. İstanbul Valiliği saldırıda yaralanan bir polis memurunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bağcılar'ın Yüzyıl mahallesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada saldırıda yaralanan polis memurunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.