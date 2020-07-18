Diyarbakır'da ağaçlık alanda yangın: 300 dönümlük alan kül oldu

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 300 dönümlük alan kül oldu.

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesine bağlı Yöniköy ve Oyuklu mahalleleri arasında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Dumanları gören çevredeki yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazinin engebeli olması nedeni ile itfaiye araçlarının tam ilerleyemediği yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına mahalle sakinleri traktörler itfaiye ekipleri de suyla müdahale etti.

Kontrol altına alınamayan yangında, şimdiye kadar 300 dönümlük alanın küle döndüğü öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.