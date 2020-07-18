Van Gölü'nde sığınmacı teknesinin batması sonucu yaşanan can kaybı 50'ye yükseldi: İki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Van'da 27 Haziran'da göle açılan sığınmacı teknesinin batması sonucu kaybolan kişilerden iki çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada can kaybı 50'ye yükseldi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekneyle içindeki kişilerin cansız bedenlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışma yürüttü.

Bölgede gün içinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen üç kişinin cesedini bulan ekipler, devam eden çalışmalarda iki çocuğun daha cenazesine ulaştı. Bugün çıkarılanlarla birlikte ulaşılan ceset sayısı 50'ye yükseldi.

Cesetler, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ne olmuştu?

Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne, Çarpanak Adası açıklarında yaklaşık 107 metre derinlikte bulunmuştu. Soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu beş kişi tutuklanmıştı.