Kütahya'da jandarma karakoluna pompalı tüfekle saldırı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Yeni Mahalle'de bulunan İlçe Jandarma Komanlığı önüne, öğle saatlerinde kimliği belirsiz 1 kişi otomobille geldi.

Araçtan inen şüpheli, jandarma komutanlığı binasına pompalı tüfekle iki el ateş etti. Ardından da kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı saldırının ardından cadde trafiğe kapatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, araştırma başlatırkeni, ilçe giriş-çıkışlarında uygulama noktaları kuruldu. Kısa süreli çatışma sonunda Gürkan K., kalçasından yaralı halde yakalanarak, gözaltına alındı.

Gürkan K. sağlık kontrolünün ardından ifade işlemi için Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çelik yelek giydirildiği görülen şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı, bir süre önce gözaltına alındığı için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemede ise Gürkan K.’nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı binasına 12 el ateş ettiği tespit edildi.