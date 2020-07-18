AK Partili Dağ, Soyer'e çocuklara dağıtılan süt paketlerindeki 'sübliminal mesajı' sordu: Neyin mesajı bu?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ sosyal medya hesabından İzmir’de çocuklara dağıtılan sütlerle ilgili bir paylaşımda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ sosyal medya hesabından İzmir’de çocuklara dağıtılan sütlerle ilgili paylaşımda bulunan Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Aziz Kocaoğlu döneminde başlatılan ve Tunç Soyer döneminde de devam eden 0-5 yaş arası çocuklara dağıtılan sütlerin fotoğrafını yayınladı.

Dağ paylaşımında, “İki görsel arasındaki subliminal mesajı bulun” diye yazdı. Paylaşımda, Soyer dönemine ait olan süt ambalajlarında gökkuşağının yer aldığı görüldü. Dağ bunun üzerine “Sn Başkan, neyin mesajı bu” ifadelerini kullandı.

İki görsel arasındaki subliminal mesajı bulun.



Sn Başkan, neyin mesajı bu? @tuncsoyer pic.twitter.com/8Eb6gIF0t1 — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) July 18, 2020

​Geçen günlerde BİM’in, 14 Temmuz’da satışa çıkaracağını açıkladığı gökkuşağı ledli aydınlatmayı satmaktan vazgeçtiği ortaya çıkmıştı. LC Waikiki, çalışanlarına gönderdiği mailde, LGBTİ’leri andırdıkları gerekçesiyle gökkuşağı, unicorn gibi figürlerin kullanılmaması gerektiğini belirtmişti.