HDP'li Çelik, bir kadına tecavüz ettiği suçlaması iddiasıyla yürütülen soruşturma sebebiyle partisinden istifa etti

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği iddia edildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı TBMM’ye gönderirken, HDP'den yapılan yazılı açıklamada Tuma Çelik'in partisinden istifa ettiği duyuruldu.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede 'Tuma Çelik'in 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldığı ve toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz ettiği' iddia edildi.

İddiaya göre Çelik, 'tehdit, şantaj ve her yolu deneyerek kadının kendisini şikayet etmemesi için baskı yaptı.' Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenledi ve Meclis'e gönderdi.

TBMM konuyla ilgili harekete geçti. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerince oluşturulan Karma Komisyon'un önümüzdeki çarşamba günü toplanarak HDP milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşeceği bildirildi. Öncelikle 5 kişiden oluşan hazırlık komisyonunun kurulması bekleniyor.

HDP, Çelik'in partiden istifa ettiğini ilan etti

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuma Çelik'in istifa mektubunun partiye ulaştığı bildirildi. Çelik, istifa mektubunda TBMM bünyesinde ve halk içerisinde yaptığı çalışmaların bazı çevreleri rahatsız ettiğini, şahsına yönelik değişik biçimde ve farklı boyutta iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildiğini iddia etti. Bunun yanında bir kadının kendisine yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladığını öne süren Çelik, partisinin konuyu araştırmak için kadınla ve kendisiyle defalarca görüştüğünü kaydetti.

Olayın savcılığa intikal etmesinin ardından hazırlanan fezlekenin Meclis'e ulaştığını ve ilgili komisyonda gündeme alındığını hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"TBMM bünyesinde ve halk içerisinde yaptığım çalışmalar bazı çevreleri rahatsız etmiş olacak ki, değişik biçimde ve farklı boyutta kişiliğime karşı iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildi.Bunun yanında bir kadın bana yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladı. Söz konusu kadın yaptığı bu iftiraları Partime ve daha birçok yere taşıdı. Partim bu konuyu araştırmak için kadınla ve benimle defalarca görüştü. Olayın üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra kadın bu sefer farklı bir senaryo ile savcılığa şikâyette bulundu. Kesinlikle iftiraya dayalı bu şikâyet üzerine savcılığın hakkımda hazırladığı fezleke TBMM ulaşması sonrasında ve hiç zaman kaybedilmeden ilgili komisyonun 22.07.2020 tarihli toplantısının gündemine alındı. Yüzlerce fezlekenin bekletildiği komisyonda siyasi saiklerle gündeme alınmış olması anlatılanların yalan olduğu gerçeğini değiştirmez. Ortaya çıkan bu gelişmelerden sonra, olayın siyasi bir kumpasa dönüşeceği bilinciyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacını duydum."

Çelik'in istifasıyla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 57'ye düştü.

İçtüzük gereği hazırlık komisyonu göreve başlamasından en geç bir ay sonra raporunu vermesi gerekiyor. Ancak, konunun ciddiyeti nedeniyle çalışmaların çok daha hızlı tamamlanabileceği belirtiliyor. Meclis'in tatile girecek olması, dokunulmazlığın kaldırılmasının ekim ayına kalmasına neden olabilecek. Ancak çalışmaların hızlandırılıp tatilden önce Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması da gündemde. Çelik, komisyon çalışmaları sırasında gelip savunmasını da yapabilecek. İsterse yazılı savunma da gönderebilecek. Çelik'in milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırıldığı takdirde mahkemenin tutuklama kararı verebileceği ifade ediliyor.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'li Tuma Çelik hakkındaki dosyayı, nitelikli cinsel saldırı suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 102. maddesi kapsamında hazırladığı belirtildi. Bu madde, tecavüzün ispatlanması halinde 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasını öngörüyor.