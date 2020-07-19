Kayıt
05:13 19 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Beykoz Belediyesi'nin bu yaz kullanıma açtığı ve işlettiği Elmasburnu Plajı'na İBB'nin kendi bayrağını asmak istemesi gerginliğe yol açtı. İBB ve Beykoz Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi.

    Beykoz Belediyesi'nden bayrak krizi açıklaması

    © İHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104238/98/1042389881_0:129:1600:1029_1200x675_80_0_0_c520a08238524821fd9ffb910c002619.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007191042481834-beykoz-belediyesinden-bayrak-krizi-aciklamasi/

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi zabıta ekiplerinin karşı karşıya geldiği kriz ile ilgili Beykoz Belediyesi açıklama yaptı.

    Geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediyesi’nin bu yaz kullanıma açtığı ve işlettiği Elmasburnu Plajı’na İBB’nin kendi bayrağını asmak istemesi gerginliğe yol açmıştı.

    Beykoz Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Elmasburnu’ndaki Bayrak Krizinde Aslında Neler Yaşandı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram sayfasında Elmasburnu’nda yaşanan bayrak krizi ile alakalı yanlış bilgiler sunulmuştur. Yayınlanan bir hikayede, Beykoz Belediyesi ekiplerinin İBB flamasını indirip kendi flamasını asmak istediği iddia edilmiştir. İBB İletişim Koordinatörlüğü’ne bağlı sosyal medya ekibine yanlış iletildiği belli olan olay, fotoğraf ve video’larda görüldüğü üzere farklı şekilde gerçekleşmiştir.

    1) Elmasburnu Tabiat Parkı ve Plajı, Beykoz Belediyesi’nin işlettiği bir alandır. Bu alanda yaz sezonu öncesi ciddi çalışmalar yapılmış, haftada 4 gün sadece kadınlara hizmet veren plaj ve 5 yıldızlık tesis İstanbul’un en gözde yaz mekanlarından biri olmuştur.

    2) İBB’nin plajlarda yıllardır süregelen bir cankurtaran hizmeti bulunmaktadır. Bu kültürün devam etmesinin iyi olacağı düşünülerek cankurtaran hizmeti yazılı olarak İBB’den talep edilmiştir.

    3) İBB Elmasburnu’nda sadece cankurtaran hizmeti vermektedir. Tüm alanın işletmesi, güvenliğinden temizliğine, plajından restoranına kadar Beykoz Belediyesi’ne aittir.
    4) 4 Temmuz 2020 tarihinde Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, muhtar ve STK temsilcileriyle projelerin tanıtılması kapsamında Elmasburnu’na geldi.

    5) Başkan Murat Aydın buraya geldiği an, daha önce sadece cankurtaran flaması asılı olan göndere, sonradan iletilen bilgiye göre 'gelen bir talimatla' İBB flaması çekildi.

    6) Alandaki tüm yetki ve sorumluluğun Beykoz Belediyesi’nde bulunması sebebiyle İBB flaması yerine, Türk Bayrağı ve cankurtaran flaması göndere çekildi.

    7) Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından hiçbir zaman göndere Beykoz Belediyesi flaması çekme girişimi yaşanmadı.

    8) Bu olayın ardından bölgeye çok sayıda İBB zabıtası geldi. Gelen ekipler İBB flamasını tekrar göndere çekmek istedi.

    9) Tartışmanın bir noktasında Türk Bayrağı, video’da da görüldüğü üzere gönderden aşağıya çekildi. Ancak ekiplerimizin  müdahalesiyle kısa süre sonra yeniden göndere çekildi. Bu andan itibaren gönderde sadece Türk Bayrağı ve cankurtaran flaması kaldı.

    10) Sonraki süreçte İBB ile yapılan görüşmeler sonucu iletişim karışıklığından kaynaklandığı ifade edilen bu anlaşmazlık karşılıklı anlayışla sona erdi. İBB’ye bağlı cankurtaranlar da Riva’daki tüm plajlarda hizmetlerine ara vermeden devam etti.
    Aradan geçen iki hafta sonrasında, İBB’nin Instagram hesabında yayınlanan gerçek dışı bilginin, konudan tam olarak haberi olmayan İletişim Koordinatörlüğü’ne bağlı sosyal medya ekibi tarafından sehven yapıldığına inanıyor, yaşanan bu gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    NASA burçların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Ancak söz konusu matematiksel hesaplamaya göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor.
    NASA: Babilliler takımyıldızlarını bulduğunda 13. burcu boş bıraktı, biz sadece matematiksel hesaplamayı yaptık
    Karikatür
    'Twitter, insanların fikirlerini manipüle ediyor'
    İnfografik
    Büyük Rönesans Barajı: Etiyopya için umut, Mısır için tehdit
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet