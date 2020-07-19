Üsküdar, Kabataş ve Beşiktaş seferleri de belirli saatlerde 5 kuruşa indi

Uygulamayla koronavirüs sebebiyle şehir içi ulaşımda oluşacak yoğunluğu azaltmak hedefleniyor.
Her gün toplam 24 sefer hattında, 10.00-16.00 saatleri arasında, 5 kuruşa 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak indirimli tarife, Adalar ile arabalı vapur hatlarını kapsamayacak. İndirimin geçerli olduğu hatların tam listesi şöyle:
- Beşiktaş-Kadıköy,
- Üsküdar-Karaköy-Eminönü,
- Eminönü-Kadıköy,
- Boğaz gidiş-geliş (Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy-Emirgan-Paşabahçe-Beykoz),
- Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü,
- Karaköy-Kadıköy,
- Kadıköy-Karaköy-Eminönü,
- Üsküdar-Karaköy-Kasımpaşa-Fener-Balat-Hasköy-Ayvansaray-Sütlüce-Eyüp (Haliç hattı),
- Kabataş-Beşiktaş-Küçüksu,
- İstinye-Küçüksu,
- Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer,
- Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer,
- Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye,
- Anadolu Hisarı-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü,
- Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Üsküdar-Kabataş,
- Sarıyer-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü,
- Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü,
- Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü,
- Çengelköy-Beylerbeyi-Beşiktaş-Eminönü,
- Eminönü-Beşiktaş-Arnavutköy-Emirgan-İstinye,
- Sarıyer- Rumeli Kavağı,
- Üsküdar-Beylerbeyi-Çengelköy-Anadolu Hisarı- Kanlıca-Çubuklu-Paşabahçe-Beykoz-Anadolu Kavağı,
- Bostancı-Karaköy-Kabataş.
- Üsküdar-Beşiktaş.
- Üsküdar-Kabataş.
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