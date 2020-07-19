Gülistan Doku'yu arama çalışmaları için baraj boşaltılacak

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Abla Aygül Doku, Dinar Köprüsü'nde bulunan Uzun Çayır Barajı'nın boşaltılacağının bilgisini paylaştı.