Van Gölü'nde 4 kişinin daha cesedine ulaşıldı, ölü sayısı 54'e yükseldi

Van Gölü'nde batan ve yaklaşık yüz sığınmacının bulunduğu belirtilen tekneden 4 mültecinin cenazesine daha ulaşıldı. Böylece gölden çıkarılan ceset sayısı 54'e yükseldi.

Cesetler, Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Gevaş'ın Altınsaç mahallesinde 27 Haziran’da tekneleriyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş’tan haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında, aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.