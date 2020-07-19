Soylu'dan Metiner'e Bakara suresiyle yanıt

CNN Türk ekranlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartışan eski AK Partili milletvekili Mehmet Metiner'den yeni bir açıklama geldi.

Metiner, Soylu tartışmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Cumartesi akşamı CNN Türk’te katıldığım programda asla partimi ve hükümetimi eleştirmedim. Tam tersine her zamanki gibi yüreklice savundum" ifadesini kullandı.

SOYLU TARTIŞMASINA DAİR



Cumartesi akşamı CNN Türk’te katıldığım programda asla partimi ve hükümetimi eleştirmedim. Tam tersine her zamanki gibi yüreklice savundum.#MehmetMetiner #CnnTurkMasasi pic.twitter.com/iMpGjthr94 — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) July 19, 2020

​Metiner'in açıklamasını alıntılayan Soylu ise 'Bakara Suresi'yle yanıt verdi.

"Kalplerinde bir bozukluk vardır, Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır" ifadelerine yer veren Soylu CNN Türk canlı yayınındaki videoyu da paylaşımına ekledi.