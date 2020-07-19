Gökçek'ten 'torpil listesi' yayımlayan Yavaş'a suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Kimlerin torpiliyle işe girmiş, bunları göreceksiniz" diyerek paylaştığı liste sonrası eski başkan Melih Gökçek suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın eski başkan Melih Gökçek döneminde 'referansla' işe alınanları yayınlamasının ardından Gökçek, Yavaş'a "Terör örgütüne mensup kişilerin isimlerini yetkili makamlara bildirmeme" suçlamasını yöneltti.

Gökçek, Yavaş ile ABB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Eyüp Turpçuoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, suçlamalar arasında 'iftira, görevi kötüye kullanma, kişisel verilerin kaydedilmesi, hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' yer aldı.