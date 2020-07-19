Nagehan Alçı'dan eşine: Rasim'in benim adımı kullanarak yazdıklarını asla kabul etmiyorum

Nagehan Alçı, eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın Güneş'te yayımlanan 'Hürriyet'e torpil ve paraşütle yazar indirme' yazısından bir gün sonra açıklama yaptı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Hürriyet gazetesinde Cansu Çamlıbel'in yazar olmasını engellemek için Aydın Doğan'a telkinde bulunarak başka bir yazarı "paraşüt ve torpil ile yazar yaptıklarını" açıkladığı yazısına bir gün sonra tepki gösterdi.

Alçı, Kütahyalı'nın dün (18 Temmuz Cumartesi) ocak ayından beri yayınını internette sürdüren Güneş gazetesinde yayımlanan yazısı için bugün (19 Temmuz Pazar) Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Kütahyalı'nın yazısına tepki gösteren Alçı, "Rasim'in benim adımı kullanarak yazdıklarını asla kabul etmiyorum. Haberim olsa engellemek için elimden geleni yapardım..." açıklamasını yaptı.

Rasim Ozan Kütahyalı, Güneş'te yayımlanan yazısında, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu'nun ölümünün ardından "en içten ve sahici yazıyı Cansu Çamlıbel'in kaleme aldığını" belirtirken Hürriyet gazetesinde bir kişinin nasıl "torpil" ile yazar yapıldığını açıklamıştı. Kütahyalı, eşi Nagehan Alçı'yla birlikte ziyaret ettiği Hürriyet'in eski patronu Aydın Doğan'a telkinde bulunarak Çamlıbel'in yerine Hürriyet gazetesine başka bir ismi 'paraşütle yazar yaptırdıklarını' itiraf etmişti. Kütahyalı yazısında, "Doğrudan Aydın Doğan ile o kişiyi ben ve Nagehan tanıştırdık. Doğan’a telkinde bulunduk. O süreç içinde Cansu yerine tepeden inme o kişi Hürriyet’e dış politika alanında köşe yazarı yaptırıldı. Yani resmen torpildi bu" ifadesini kullanmıştı.

Kütahyalı, yazısının haber olmasının ardından, "Nagehan Alçı'nın olayda dahli olmadığını, mesuliyetin tamamen kendisinde olduğunu" açıklamıştı.