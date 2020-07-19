Fenerbahçe Kulübü, firari basketbolcu Enes Kanter'in yaptığı 'Eski kulübümden arayanım soranım eksik olmuyor' paylaşımı sonrasında resmi kanallardan bir açıklama yayınladı. Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı açıklamada "Kulübümüzün kapıları kendisine kapalıdır" ifadelerine yer verildi.

FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eski kulübümden arayanım soranım eksik olmuyor. Sağolun yalnız bırakmıyorsunuz. Tüm yönetime selamlar ve hürmetler" ifadelerini kullandı.

'Eski kulübümden arayanım soranım eksik olmuyor' diyen Enes Kanter'e Fenerbahçe'den yanıt: Kulübümüzün kapıları kendisine kapalıdırhttps://t.co/820e3oIdto pic.twitter.com/sP6uTVUj9q — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 19, 2020

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle;

"Enes Kanter isimli şahıs, sosyal medya hesaplarından ilk olarak 1 Haziran 2020 tarihinde, ikinci olarak ise bugün, yine aynı cümlelerle bazı paylaşımlarda bulunmuştur.

Kısa bir süre içinde aynı cümlelerle iki kez yaptığı, kulübümüzü ilgilendiren ve amacı bizce meçhul paylaşımlarına yönelik açıklığa kavuşturmamız gereken bir hususta kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Ülkemize ve bayrağımıza sadakatsizlik eden, ismi terör örgütleri ile yan yana anılmış ve kulübümüzden ayrıldığı dönemde davranışları camiamızca çok iyi bilinen bu şahısla kulübümüzün ne şu aşamada ne de gelecekte herhangi bir ilişkisi olmamıştır, olamaz. Bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz ki; Kulübümüzün kapıları kendisine ve kendisi gibilere sonsuza dek kapalıdır ve öyle kalacaktır."