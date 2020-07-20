Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'de kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü. 1453 Başakşehir Taraftar Grubu, şampiyonluk gösterilerini Taksim'de de sürdürdü.
Medipol Başakşehir'in resmi taraftar grubu 1453, şampiyonluk ilk olarak stadyum önünde sevinç gösterileri sergileyen taraftarlar, gecenin ilerleyen saatlerinde Taksim'e ulaştı. Kalabalık Taksim'de meşaleler ve bayraklarla yürüdü.
Başakşehir taraftarları şampiyonluğu Taksim'de kutladı https://t.co/2Gs9Hb8J9c pic.twitter.com/FAjHBcwtB4— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 20, 2020
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