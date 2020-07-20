Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Hakkari‘de dün 'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu' başlatıldı.
Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.106 personel görev alıyor.
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Hakkari’de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında tespit edilen militanlara yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 PKK'lı silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.
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