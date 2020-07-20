AK Parti'den Netflix açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Netflix tartışmaları ile ilgili "Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum" dedi.

Ünal, Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ünal, "NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

#NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü.Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum. — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) July 20, 2020

​'Biz dijital platforma karşı değiliz'

Ünal, daha önce katıldığı bir televizyon programında Netflix ile ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

"Netflix yerli bir yapım istedi. O yapımdaki bir karakter çok tepki topladı. RTÜK de bu tepkileri yapımcı şirketle paylaştı. İlgili yapımcı şirket de bu tepkilere hassasiyet gösterdi. Biz bu dijital platforma karşı değiliz ki. Bunu dile getirmek nasıl antidemokratik olarak lanse ediliyor anlayamıyorum. Sadece RTÜK dizi yapımcılarıyla senaryo aşamasında hassasiyetleri ve tepkileri paylaştı. Bu suç mudur?"