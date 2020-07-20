Tuğba Ekinci, Erdoğan'ın Ayasofya fotoğrafını paylaştı: Ananızdan Netflix’le mi doğdunuz, adam olun, nankör olmayın

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'da çekilen fotoğrafını paylaştı ve Netflix'e odaklanan tartışmalara tepki gösterdi. Ekinci, "Bir Netflix kadar değeri yokmuş gibi davranmanız çok ayıp, ananızdan Netflix’le mi doğdunuz? Canı öyle uygun görmüş, ne olmuş? Adam olun, nankör olmayın" dedi.

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya ziyaretinde çekilen bir fotoğrafını kişisel Instagram hesabında paylaştı.

Ekinci, fotoğrafın altına "Bir Netflix kadar değeri yokmuş gibi davranmanız çok ayıp, ananızdan Netflix’le mi doğdunuz? Canı öyle uygun görmüş ne olmuş. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’na saygılı olun. Adam olun, nankör olmayın. Siz de Cumhurbaşkanı olabilseydiniz siz neler yapardınız? İyi düşünün! Ben iyi ki olmamışım. Nankörlerin nasılsınızı her dakika duyardınız" diye yazdı.

Ekinci'nin açıklamaları Twitter'da Trend Topic (TT) listesinin ilk sırasında yer aldı.