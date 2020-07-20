Otoyol kenarında erkek cesedi bulunması olayına ilişkin 3 gözaltı

Olay, 16 Temmuz'da TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçmekte olan vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz halde yatan birini görünce durumu yetkililere bildirdi.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre, ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olay yerine geldi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ise şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

51 yaşında olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Salem Hamdi isimli şahsın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından şahsın cansız bedeni Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden şahsın İstanbul Esenler’de ikamet ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince genişletilen çalışmalar kapsamında hayatını kaybeden Salem Hamdi’nin 40 yaşındaki eşi M.K. ile olayı gerçekleştiren 31 yaşındaki A.D. ve 26 yaşındaki A.A. isimli şüpheliler İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.