Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, Ayasofya'dan görüntülerin yer aldığı bir video yayımladı.
Erbaş, paylaşımında ''Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti. 86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camisi yeniden ibadete açılıyor'' ifadelerini kullandı.
Şimdi #AyasofyaCamii'nde kıyama durma vakti.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 20, 2020
86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü #AyasofyaCamii yeniden ibadete açılıyor. pic.twitter.com/T9avIQiivI
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