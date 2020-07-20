Soyer'den AK Partili Dağ'a gökkuşağı yanıtı: Renklerle kavga edildiğini ilk defa görüyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a yanıt verdi.

Dağ'ın belediye binasının kolonlarında yer alan gökkuşağı renklerine tepki gösterdiğini hatırlatan Soyer, "Hamza Dağ’a verilecek tek kelime cevabım yok. Renklerle kavga edildiğini siyasette ilk kez görüyor ve yaşıyorum. Kolonların renklerinin değiştirilmesi söz konusu bile olamaz. Bunu Süt Kuzusu Projesi’nin kutuları için de yapmaya kalktılar. Renk hayattır. Ruhu rahatlatır. Herhalde bu arkadaşlar bunun farkında değil” dedi.

1-) Bu kolonlar İzmir Büyükşehir Belediye binasına ait. Şehrin merkezinde yer alan ve kamuya ait olan bir binayı LGBT’yi simgeleyen renklere boyayarak İzmir'e nasıl bir fayda sağlamayı amaçlıyorsunuz? @tuncsoyer pic.twitter.com/YBnmAiYvpd — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) July 19, 2020

Egedesonsöz'e konuşan Soyer, sözlerini tamamlarken, Alsancak’ın göbeğindeki 80 yıllık Toprak Mahsulleri Ofisi’nin silolarını örnek verdi ve “Neredeyse o devasa siloların silindirleri 60 yıl beton rengiyle yaşadı. Başkan Ahmet Piriştina’nın gayretiyle gökkuşağı rengine boyandı. Bunu da mı görmüyorlar? O silolar boyandıktan sonra o bölgenin yüzü açıldı, cıvıl cıvıl oldu” diyerek sözlerini tamamladı.