Tuma Çelik, HDP'den ihraç edildi

Seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen Çelik, HDP'den ihraç edildi.

İhraç kararını HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, partisinin Merkez Disiplin Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada duyurdu.

Çelik daha önce, 'Bir kadın bana yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladı' demiş ve 'partinin zarar görmemesi için' istifa ettiğini açıklamıştı.