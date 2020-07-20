AYM, Enis Berberoğlu için tarih verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda hakkında kesinleşen hapis cezası okunduktan sonra milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ile ilgili olarak açıklama yaptı.

AYM Genel Kurulu'na sevk edilen bireysel başvurunun 23 Temmuz'da karara bağlanacağı duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Başvuru; dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.”