Metiner: Soylu ile abi kardeşiz

CNN Türk ekranlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında geçen diyalogla gündeme gelen eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner yeni bir açıklama yaparak "Soylu bakanımızla yaşadığımız tatsız tartışma ikimizi ilgilendirir. Biz abi-kardeşiz" dedi.

Metiner, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışma ile ilgili Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Metiner, tweetinde şunları kaydetti:

"Buradan duyuruyorum: Soylu bakanımızla yaşadığımız tatsız tartışma ikimizi ilgilendirir. Biz abi-kardeşiz. Bu tartışmayı fırsat bilip üzerimizden hesaplarını görmek isteyen medyadaki o çakallar bilsinler ki biz bir ve beraberiz. Çakalların oyununu bozarız."

Buradan duyuruyorum:



Soylu bakanımızla yaşadığımız tatsız tartışma ikimizi ilgilendirir. Biz abi-kardeşiz. Bu tartışmayı fırsat bilip üzerimizden hesaplarını görmek isteyen medyadaki o çakallar bilsinler ki biz bir ve beraberiz.



Çakalların oyununu bozarız. — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) July 20, 2020

​Metiner, CNN Türk'te katıldığı programda 'Emniyet Teşkilatı ve TSK içinde FETÖ tehlikesine karşı tekrardan gevşeme olduğunu' söylemişt. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına bağlanarak Metiner'e tepki göstermişti.



İkili arasındaki tartışma daha sonra sosyal medyaya taşınmış, Metiner, Soylu'nun 'Bakara Sureli' sözlerine "Biz fitne ateşini söndürmeye çalışırken siz harlamaya çalışıyorsunuz. O ayeti kerimeyi bana atfen kullanmanız kalbinizin tamire ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Resmi danışmanlarınız ve trollerinizle yaptığınız şey size de partimize de davamıza zarar veriyor. Kibir, kalbi bozar" diye cevap vermişti.

Biz fitne ateşini söndürmeye çalışırken siz harlamaya çalışıyorsunuz.



O ayeti kerimeyi bana atfen kullanmanız kalbinizin tamire ihtiyacı olduğunu gösteriyor.



Resmi danışmanlarınız ve trollerinizle yaptığınız şey size de partimize de davamıza zarar veriyor.



Kibir, kalbi bozar. https://t.co/95VwHyHyEd — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) July 19, 2020

​