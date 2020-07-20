Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle bastı: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da Ramazan Arı, 7 yaşındaki oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde pompalı tüfekle ateş açıp, merkezin sahibi Enes Malik Güloğlu'nu öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Daha sonra evinde eşini de bıçakla yaralayan Arı, intihar etti.

Bugün saat 15.00 sıralarında Yıldırım'da bulunan Özel Yıldırım Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gelen Ramazan Arı (30), pompalı tüfeği ile merkeze ateş etmeye başladı.

Daha sonra içeri giren Arı, rehabilitasyon merkezinin sahibi Enes Malik Güloğlu ve babası Musa Güloğlu ile çalışan Ayten Yukarı'ya ateş etti. Arı, otomobiline binerek, olay yerinden kaçtı.

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Merkezde bulunan çalışanlar ve çocuklar, binadan tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak merkezin sahibi Enes Malik Güloğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Eve gidip eşini bıçakladı, intihar etti

Olay yerinden kaçan saldırgan, Osmangazi ilçesindeki evine gitti.

Eşi Gülsüm Arı'yı da karnından bıçakla yaralayan Ramazan Arı, daha sonra Tabakhane bölgesindeki bir hurda deposundaki barakada yaşamına son verdi.

Olayda ölen 2 kişinin cesetleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.