HDP'li Mensur Işık'ın eşi savcılıktan koruma talebinde bulundu

Ebru Işık, geçen hafta eşi HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'tan, kendisine şiddet uyguladığı ve hastaneye gitmesine izin vermediğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Işık hakkında 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan soruşturma başlattı.

Ankara 1'inci Aile Mahkemesi de Ebru Işık'ın başvurusu üzerine Mensur Işık hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verdi. DHA'nın haberine göre, Ebru Işık'ın, şikayetinden vazgeçtiği ve ifadesini değiştireceği yönünde çıkan haberlere rağmen, bugün Ankara Adliyesi'ne gelerek soruşturmayı yürüten savcıya, kendisine yönelik tehditlerin sürdüğü, bu nedenle koruma kararı talep ettiği öğrenildi.

Işık'ın dilekçesinde, kendisine yönelik psikolojik baskının sürdüğünü, ifadesini değiştirmesi ve davadan vazgeçmesi için tehdit edildiğini yazdığı belirtildi. Savcılık da, Işık'ın başvuru dilekçesini koruma kararı alması talebiyle Ankara Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne gönderdi.

HDP Merkez Disiplin Kurulu, iki gün önce, Muş Milletvekili Işık hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle soruşturma başlatmıştı.