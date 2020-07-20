Doğum yapan koronavirüs hastası uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı

Adana’da 2 gün önce bebeğini doğuran ve koronavirüs testi pozitif çıkan kadın, uyuşturucu madde kullanmak için hastaneden kaçtı. Uyuşturucu kullandığı durakta bayılan kadın, polisler tarafından ayıltılıp ambulans ile hastaneye kaldırıldı.