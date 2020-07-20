Türkiye'de koronavirüsten 17 can kaybı, 931 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, 5 bin 508 can kaybı oldu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 artarak 5 bin 508'e ulaştı.

24 saatte 43 bin 404 test yapıldı ve 931 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 220 bin 572 oldu.

Hastalığı yenenlerin sayısı ise son 24 saatte 991 artarak 203 bin 2'ye yükseldi.

Koca, son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek ve en düşük illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok" ifadelerini kullandı.

SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4JfZKl9L8x — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2020

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