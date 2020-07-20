İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Balçova ilçesinde bir evde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.45 sıralarında İzmir'in Balçova ilçesi Barış mahallesinde bir evde çıkan yangın makilik alana sıçradı.

Çıkan yangına İzmir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 1 dozer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Yangına çok sayıda helikopterin de havadan müdahale ettiği öğrenildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.