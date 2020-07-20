Saadet Partili Abdulkadir Karaduman’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Dün akşam aşırı halsizlik ve ateşten dolayı kaldırıldığım hastanede yapılan Kovid 19 testi pozitif çıkmıştır.



Bir süre hastanede tedavi altında kalacağım.



Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah.



Arayan, dua eden herkese teşekkür ederim.