Saadet Partili Abdulkadir Karaduman’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

SP'li Karaduman, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Karaduman, "Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah" dedi.
Dün akşam aşırı halsizlik ve ateşten dolayı kaldırıldığım hastanede yapılan Kovid 19 testi pozitif çıkmıştır.— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) July 20, 2020
Bir süre hastanede tedavi altında kalacağım.
Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah.
Arayan, dua eden herkese teşekkür ederim.
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