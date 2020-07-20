Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan şüpheli paket polisi harekete geçirdi. Polis, güvenlik amaçlı caddeyi giriş ve çıkışlara kapattı. Bomba imha uzman ekipleri, şüpheli pakete ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
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İstanbul'da İstiklal Caddesi şüpheli paket nedeniyle kapatıldı. Bomba imha uzmanları olay yerine gönderildi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan şüpheli paket polisi harekete geçirdi. Polis, güvenlik amaçlı caddeyi giriş ve çıkışlara kapattı. Bomba imha uzman ekipleri, şüpheli pakete ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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