Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı: Ormanlık alanda bulundu

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.

Akyaka Mahallesi’nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

En son Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptanan Gültekin'i bulmak için civardaki güvenlik kameraları inceleme altına alınmıştı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve il jandarma komutanlığı ekipleri, kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin beş gündür kayıp olan Pınar Gültekin’e ait olduğu tespit edildi.

Boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan Gültekin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler, güvenlik kameralarının görüntülerinden Pınar Gültekin'in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığını tespit edildi. Gültekin'in en son görüldüğü kişiyi gözaltına alan ekipler, sorgulamak üzere karakola götürdü.