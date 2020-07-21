RTÜK’ün TELE 1’e verdiği 'ekran karartma' cezasına mahkemeden durdurma: Telafisi güç zararlar doğurabilir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından TELE 1 kanalına verilen beş günlük "ekran karartma" cezasında mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. RTÜK üyesi İlhan Taşçı alınan kararın metnini Twitter hesabından paylaştı.

RTÜK, TELE 1 kanalında farklı tarihlerde yayınlanan programlar nedeniyle kanala beş gün ekran karartmas cezası vermişti. Kanal, cezaya itiraz edeceğini duyurmuştu.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, idare mahkemesine başvurusu sonrası mahkemenin ara karar verdiğini açıkladı. Taşçı, Twitter hesabından mahkeme kararını paylaştı.

RTÜK’ün Tele 1’e verdiği 5 günlük ekran karatma cezasına ilişkin açtığımız davada Ankara 4. İdare Mahkemesi, cezanın doğrudan basın özgürlüğü ve yurttaşların haber alma hakkına müdahale niteliğinde olduğuna hükmederek cezanın yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi pic.twitter.com/W4FnnkQb55 — İlhan Taşcı (@ilhantasci) July 21, 2020

'Telafisi güç zararlar doğurabilir'

Mahkeme kararında, şu ifadelere yer verildi:

“Dava konusu işlemin, yayıncı kuruluşun televizyon yayınının durdurulmasına ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nce bağlantı hakkında bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”