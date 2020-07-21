'Ayasofya'da 1 dakikada açılıp kapanan perde kullanılacak, omphalion halının altında kalacak'

Cami olarak 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya'da mozaik ve fresklerin kapatılması için bir dakikada açılıp kapanan elektronik raylı sistem perde kullanılacağı belirtildi. Bu bilgiye göre imparatorların taç giyme tören yeri omphalion ise halının altında kalacak.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılması çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yapının içindeki fresk ve mozaiklerin kapatılmasında kullanılacak ışık teknolojisinin bin yıllık eserlere zarar vereceğinde anlaşan uzmanlar, giriş katından görünen 6.5 metrelik Theotokos ve 7.5 metrelik Gabriel mozaikleri ile seraphim melekleri freskolarının sadece namaz vakitlerinde elektronik raylı sistem perde ile kapatılmasına karar verdi.

Bu elektronik perdelerin bir dakikada açılıp, bir dakikada kapanacağı öğrenildi. Perdenin namaz vakitlerinde kumanda ile kapatılacağı ve namaz biter bitmez ziyaretçiler için açılacağı kaydedildi.

İki kat keçe

Doğu Roma döneminde imparatorların törenle taç giydikleri; bugünse müezzin mahfilinin önünde bulunan kendi türünün en önemli örneklerinden biri kabul edilen bin yıllık, 'omphalion' döşeme mozaiğinin ise, cami için yere serilecek halının altında kalacağı belirtildi. Ayasofya’nın yer döşemesinin zarar görmemesi için halının altına önce iki kat keçe konulacağı kaydedildi. Camide kullanılacak halının rengi de turkuaz olarak belirlendi.

© Flickr / Omphalion.

Ayasofya’nın giriş kapısının üzerinde bulunan VI. Leon ve iç girişte yer alan sunu mozaikleri, galerilerdeki Deisis Kompozisyonu; Komnenoslar, Zoe, İmparator ve patrik mozaikleri ile papaz odalarındaki mozaiklere ise müdahalede bulunulmayacak. Dilek Sütunu da Ayasofya’nın içinde aynen korunmaya devam edecek.

Ayasofya’da 1993’te başlatılan restorasyon için kurulmuş iskelenin ise 24 Temmuz için bir perde ile kapatılacağı ve üzerinde hat sanatından örneklerin sergileneceği kaydedildi. Çalışmalar sırasında hem uluslararası kamuoyuna sunulmak hem de UNESCO’ya teslim edilmek üzere, 'Ayasofya’nın camiye dönüştürülürken herhangi bir zarar görmediği; tüm eserlerin aynı şekilde muhafaza edildiğini anlatan' bir belgesel de hazırlanıyor.

Ayasofya’da 24 Temmuz’da cuma namazına gelenlere tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılacak.

Devlet başkanlarına davet

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre ise Ayasofya’nın açılışına çok sayıda devlet başkanı da davet edildi. Azerbaycan, Katar gibi bazı ülkelerin devlet başkanlarının açılışa gelmesi bekleniyor.