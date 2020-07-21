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    Kılıçdaroğlu: 306 kadın örgütünün temsilcilerinden 5 talep var

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddet konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek kadın örgütü temsilcilerinin 5 talebini iletti.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Sözlerine "Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yılındayız. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini almasını istiyoruz" diye başlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

    • Tank palet fabrikasını yabancıya peşkeş çekip, vatan toprağını terk edenler, Süleyman Şah türbesini kaçıranlar bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar. Egemen güçlerin Ortadoğu’da taşeronluğuna soyunanlar bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar. Bizim milliyetçiliğimizde 83 milyonun kucaklanması vardır. Bayrağa saygı, vatanın bütünlüğüne saygı vardır. Nokta. Bizim milliyetçiliğimiz budur.
    • 24 Temmuz Basın Bayramı aslında ama Türkiye’de bir basın bayramı havası yok. Gerçekleri yazan, kalemini satmayan, saraya itaat etmeyen gazeteciler cezaevinde. Doğruları yazan, kalemini satmayan bütün gazetecilere şükran borçluyuz. Barış Pehlivan’ı Murat Ağırel’i, Hülya Kılınç’ı ve Müyesser Yıldız’ı selamlıyorum. Onlar kalemlerini satmazlar. Bütün cesur gazetecileri selamlıyorum.

    • Van Gölü’nde 59 kişi yaşamını yitirdi. Eğer sınırlarımız yol geçen hanına döndüyse iktidarın bunu sorgulaması lazım. 59 kişi ülkemize nasıl girdi? Para vererek ülkemize binlerce insan girip çıkıyor. Parayla geçiyorlar. Bu paralardan kimler nemalanıyor?

    • Rize sel felaketinde Havva Tüysüz selde 10 saat bekliyor, iç kanamadan hayatını kaybediyor. İnsana yetişmiyorsa ambulans uçaklar ne işe yarar? İnsanı kurtarmıyorsa ambulans ne işe yarar, uçak ne işe yarar. Milletvekili arkadaşlarımıza Mağdur vatandaşlarla görüşün dedik. Rize’ye gittiler. Felaketten sonra giden sadece CHP’liler.

    • Çiftçinin 176 milyar lira saraydan alacağı var. Üretici kardeşimiz, milletvekillerimize anlatmış. 'Erdoğan’a dünyaya meydan okuyorsun bir şirkete söz geçiremiyorsun' diyor. Çiftçi kardeşlerime sesleniyorum. Erdoğan dünya liderlerine meydan okuyan değil talimat alandır.

    • TMO geçen yıl fındığı 16.5-17 liradan satın alıyor. Bu yıl 24 liradan satmak için ilan veriyor. Dolayısıyla fındığa verilecek fiyat 25 liranın altında olamaz. Asıl bizi üzen nokta: Son beş yılda kilo başı 11.77 dolardan 6.35 dolara düştü fındık fiyatı… Aradaki farka ne oldu, kim götürdü? Asıl üzerinde düşünülmesi gereken soru budur.

    • Pınar Gültekin’in hayatına son verildi. Kadına yönelik şiddet konusunda hepimizin duyarlı olması gerek. Hakkını hukukunu savunuyoruz. İktidara sormak gerek; kadına yönelik şiddet neden artıyor, hangi gerekçelerle artıyor? Kadına yönelik şiddet giderek tırmanıyor. Bu konuda hepimizin duyarlı olması lazım. Kadına yönelik şiddetin artma nedenlerinin araştırılması gerekiyor. Hayatın her alanında olan kadın ama işkenceye uğrayan, öldürülen de kadın.

    • 306 kadın örgütünün temsilcileriyle bir toplantı yaptık. Bana en önemli talebinizi iletin dedim, söz veriyorum dile getireceğim dedim. Beş acil talebi sizlerin bilgisine sunuyorum.
      1- Kadın erkek eşitliğini kabul edin.
      2- Kadınların hayatın her alanında eşit temsiline yönelik somut adımlar atın.
      3- Şiddeti önlemeye yönelik İstanbul Sözleşmesini kaldırmaya yönelik girişimden vazgeçin.
      4- Her mahalleye kreşler açın.
      5. Kadınların kazanılmış haklarını elinden alan uygulamalardan vazgeçin, kadının ev içi emeğinden doğan miras hakkına yönelik engellemelerden vazgeçin.

    • Tarlada çalışan kadın, fabrikada çalışan kadın, ev temizliğine giden kadın, hayatın her alanında mücadele eden kadın, ‘Okula gitmek istiyorum, çocuğumu okutmak istiyorum' diyen kadın. Öldürülen yine kadın… Bütün kadınlara sesleniyorum. Hakkınız yeniyor, hukukunuz göz ardı ediliyor. Gideceksiniz CHP'ye üye olacaksınız, bu ülkeye iyiliği, güzelliği, hakkı, hukuku siz getireceksiniz.

    • Grup Başkanvekillerimiz geçen hafta, 'Serik’te 500 bin liralık rüşveti kim aldı' diye araştırma önergesi verdiler. AK Parti ve MHP oylarıyla reddettiler. Buradan tüm vatandaşlarıma şikayet ediyorum. Milletin vekilleri milletin hakkını, hukukunu savunur. 500 bin liralık rüşveti araştıralım diye önerge verdik. AK Parti ve MHP milletvekilleri el kaldırarak 'Araştırmayın' dediler. Rüşvete, kul hakkına ortak oldular. Bunların Meclis’te yeri yoktur.

    • Bizim milletvekillerimiz milletin vekilidir. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin bağımsız iradesi söz konusu değildir. Onlar milletin vekili değil sarayın vekilleridir. Milletimize şikayet ediyorum.

    • Erdoğan, 'Aldatıldık' diyor. Ne aldatılması? Sen çocuk musun? Devletin en tepesindeki kişi aldatılma kapasitesine sahipse o koltukta oturmaması lazım. Bir terör örgütünün en tepesindeki kişi seni aldatma kapasitesine sahipse senin o koltukta oturmaman gerekli. Darbe gecesi 251 kişi öldürülürken sen Marmaris'te saklanmış, 'Beni kandırdılar' diyordun. Seni kandırmadılar, 'Bir ipte iki cambaz oynamaz' dediler.

    • 15 Temmuz için 'Ey Kılıçdaroğlu sen nasıl havalimanından çıktın?' diyorsun. Sorsana Hayati Yazıcı'ya, aynı uçaktaydık. O nasıl gittiyse ben de öyle gittim. Yürüyerek çıktık.
    Etiketler:
    Kadın cinayeti, Kadına şiddet, Kadın hakları, Darbe girişimi, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, 15 Temmuz, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu
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