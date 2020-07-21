Öldürülen Pınar Gültekin’in arkadaşları: Cemal Metin Avcı peşini bırakmadı

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve bugün cesedi bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in sınıf arkadaşları Sözcü’den Yaşar Anter’e konuştu.
Eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Gültekin’in sınıf arkadaşları şunları söyledi:
'Şiddet gördüğünü söylüyordu'
- Pınar birçok kez ayrılmak istemişti, çünkü Cemal Metin Avcı’dan şiddet gördüğünü söylüyordu.
- Evli bir erkekle olmanın sıkıntısını yaşıyordu. İyi bir kişi ile olmak ve üniversiteden sonra evlenmek istiyordu.
- Son olarak “Aradığım arkadaşımı buldum, çok mutluyum” diyordu. Gerçekten mutluydu. Ama Cemal Metin Avcı peşini bırakmamıştı.
- Sık sık rahatsız ediyor, Pınar’ı bunaltıyordu. Pınar ona son kez inanmakla hayatının hatasını yaptı.
Ne olmuştu?
Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde yaşayan ve 5 gündür haber alınamayan Pınar Gültekin'in cesedi Menteşe ilçesinde ormanlık alanda varil içinde bulunmuştu.
Olayla ilgili gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı, evli ve bir çocuk babası Cemal Metin Avcı ilk ifadesinde Pınar Gültekin’i öldürdüğünü itiraf etmişti.
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