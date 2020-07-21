Erzurum'da sokak ortasında bir kadını darp eden kişi gözaltında

Erzurum'da bir kişinin, sevgilisi olduğu iddia edilen genç bir kadına şiddet uygulaması çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri kadını darp eden kişiyi gözaltına aldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medyada, Palandöken ilçesi Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi yakınında V.B'nin, K.T adlı kadını dövdüğüne ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, görüntülerin incelenmesinin ardından çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen V.B'yi yakaladı.

Yenişehir Polis Merkezi'ne götürülen V.B, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

'Öldürürüm seni' deyip karnına yumruk atarak darp etti

Sosyal medyadaki görüntülerde zanlının kadına "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra boğazını sıktığı ve karnına yumruk atarak darp etmeyi sürdürdüğü görülüyordu.

Cep telefonu ile o anları görüntüleyen bir kadının “Polisi arıyoruz, sen kime vuruyorsun burası dağ başı mı?" laflarını umursamayan zanlı, “Ara sana ne” diye cevap verdikten sonra kadını yerden kaldırdı.